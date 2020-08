Ponte di Ferragosto, arrestati due corrieri della droga: sequestrato mezzo chilo di cocaina (Di martedì 18 agosto 2020) Durante i servizi di controllo del territorio in tutta l'area metropolitana torinese per il Ponte di Ferragosto, i carabinieri hanno arrestato due corrieri della droga, entrambi di Chieri. Prima è ... Leggi su torinotoday

VannaRicci : RT @Lavaligianelcu1: Le belle giornate di mare non si possono concludere che con dei tramonti che lasciano senza parole... colori spettacol… - SuttoraM : RT @Lavaligianelcu1: Le belle giornate di mare non si possono concludere che con dei tramonti che lasciano senza parole... colori spettacol… - leone52641 : RT @Lavaligianelcu1: Le belle giornate di mare non si possono concludere che con dei tramonti che lasciano senza parole... colori spettacol… - Larsenalea : RT @RadioSavana: Genova 14 agosto 2018, crollo del Ponte Morandi: 43 morti. Rocco Casalino: 'Non mi stressate, mi è appena saltata la vacan… - ZecJKD : RT @RadioSavana: Genova 14 agosto 2018, crollo del Ponte Morandi: 43 morti. Rocco Casalino: 'Non mi stressate, mi è appena saltata la vacan… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Ferragosto Taranto | Ponte di Ferragosto, il bilancio delle attività della Questura Canale 85 Canton Ticino, incidente di lusso tra Porsche e Bugatti: milioni di euro di danni

"Un incidente di lusso". Lo ha definito così la stampa del Canton Ticino lo schianto tra una Bugatti Chiron e una Porsche 911 avvenuto sul Passo del San Gottardo, nella zona di Gamsboden, durante il ...

Moretti in Vespa: il video su Instagram a confronto con la scena di "Caro Diario"

A Ferragosto il regista ha girato e pubblicato ... Garibaldi qui ci ha fatto la Resistenza...”. Poi il Ponte Flaminio, su cui Moretti “deve passare almeno due volte al giorno”, e poi la ...

"Un incidente di lusso". Lo ha definito così la stampa del Canton Ticino lo schianto tra una Bugatti Chiron e una Porsche 911 avvenuto sul Passo del San Gottardo, nella zona di Gamsboden, durante il ...A Ferragosto il regista ha girato e pubblicato ... Garibaldi qui ci ha fatto la Resistenza...”. Poi il Ponte Flaminio, su cui Moretti “deve passare almeno due volte al giorno”, e poi la ...