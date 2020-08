Polizia locale, via libera all'utilizzo delle body-cam (Di martedì 18 agosto 2020) Cornigliano, polemica per volantino su ufficio mobile della Polizia locale con il logo della Lega 9 August 2020 Cornigliano, attivo il presidio mobile della locale: in una mattina 30 segnalazioni 10 ... Leggi su genovatoday

Ultime Notizie dalla rete : Polizia locale Polizia locale, dopo l’accordo con i sindacati ok all’utilizzo delle bodycam Genova24.it Rodigino tenta di truffare la Polizia locale: scoperto e denunciato

ROVIGO - Un giovane rodigino ha tentato di truffare la Polizia locale di Rovigo falsificando la ricevuta del parcheggio a pagamento, ma non c'è riuscito. Forse non sapeva che i vigili urbani del ...

Rimini. Notti in tenda in spiaggia libera, allontanate 40 persone

RIMINI. Sono iniziati ieri e sono proseguiti anche nella mattinata odierna i controlli della Polizia Locale alla spiaggia libera di piazzale Boscovich, a seguito delle segnalazioni per la presenza, in ...

