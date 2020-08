Picchia la moglie e accoltella il vicino intervenuto per difendere la donna: 43enne in cella (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marcellino (Ce) – Ha Picchiato e minacciato di morte la moglie con un coltello, per poi scagliare fendenti contro un connazionale intervenuto a difesa della donna. È accaduto a San Marcellino (Caserta); in manette è finito un albanese di 43 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Sono stati i carabinieri ad accorrere a casa della coppia in seguito ad una segnalazione per lite tra coniugi; quando i militari sono arrivati sul posto, il 43enne albanese stava fuggendo in auto ma è stato bloccato, con sé aveva ancora il coltello da cucina usato per seminare il terrore. La donna ha riportato contusioni al capo, al naso, all’addome e una ferita lacero contusa al lobo auricolare sinistro, ... Leggi su anteprima24

Tele_Nicosia : Caserta, picchia la moglie e accoltella il vicino: arrestato - GPiziarte : RT @Adnkronos: #Caserta, picchia la moglie e accoltella il vicino: arrestato - Telebari : Bari, picchia la moglie in carrozzina per 6 anni: divieto di avvicinamento per il marito. 'Fu lui a renderla disabi… - Adnkronos : #Caserta, picchia la moglie e accoltella il vicino: arrestato - francesco_bigno : Picchia la moglie e la minaccia con un coltello davanti ai figli: arrestato -