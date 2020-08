Lavoro in nero e apertura oltre l’orario consentito: nel mirino due bar in Valle Caudina (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – Dal 14 al 17 agosto 2020 i militari della Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN) hanno intensificato i servizi di controllo del territorio con particolare attenzione al fenomeno della “movida” nei comuni di Montesarchio (BN), Airola (BN) e Sant’Agata de’ Goti (BN). Il servizio, svolto per massimizzare l’attività preventiva e, se del caso, repressiva, è stato mirato al controllo della circolazione stradale, al contrasto del fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti e al controllo del rispetto delle normative in vigore in ordine alle prescrizioni emanate a livello nazionale e regionale in tema di Covid-19. A Montesarchio (BN), militari dell’Aliquota Radiomobile elevavano sanzione amministrativa al titolare di un Bar in quanto si accertava che lo stesso aveva violato ... Leggi su anteprima24

