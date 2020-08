La Raggi non ha avversari perché nessuno con una reputazione si candiderebbe a sindaco (Di martedì 18 agosto 2020) «Roma te divora come ’n barracuda, Roma nuda nuda nuda», (7 vizi capitale, sigla di Suburra, serie Netflix che tratta di malviventi, ovvero di romani). Mi sono trasferita a Roma a diciott’anni. Il sindaco era Franco Carraro, ma neppure lo sapevo. Venivo da Bologna, un posto così civile che ci sono i portici e se piove neanche ti bagni, e la prima cosa che notai fu che Roma era l’unico luogo al mondo ad aver preso sul serio i Forrester. I Forrester erano la famiglia della soap televisiva che andava per la maggiore allora, vivevano a Los Angeles, un luogo dove da un quartiere all’altro ci si mettono ore, eppure annunciavano «arrivo», e dopo due minuti citofonavano. A Roma ci avevano creduto e, a distanze analoghe, uscivano di casa all’ora alla quale sarebbero dovuti essere già all’appuntamento. Con ... Leggi su linkiesta

Ultime Notizie dalla rete : Raggi non La Raggi non ha avversari perché nessuno con una reputazione si candiderebbe a sindaco Linkiesta.it La corsa a ostacoli del sindaco

La ricandidatura della sindaca Virginia Raggi, dopo quattro anni di gestione deludente, ha il merito di riportare l’attenzione del mondo politico sulla Capitale e di accelerare la scelta di candidati ...

"Oggi la tv va troppo veloce. Per questo i maghi sono spariti"

Avevo 12 anni e mi ero beccato la bronchite. Non potevo fare il bagno. Mi annoiavo. Allora entrai in uno di quei negozietti dove vendono un po' di tutto. Un raggio di sole illuminò un libro. Era in ...

