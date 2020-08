La madre di Andrea Damante: ‘Tra me e la piccola Giulia’ ( De Lellis) (Di martedì 18 agosto 2020) Nella crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante avrebbe svolto un qualche ruolo la madre di lui? Secondo i rumors diffiusi negli ultimi giorni sembrava che la ‘suocera’ della De Lellis non le avesse perdonato la messa in piazza delle corna del figlio col libro “Le corna stanno bene su tutto”, ma a dissipare ogni dubbio è scesa in campo lei, Valentina Fasciana, la madre di Andrea Damante, che con una storia di Instagram (qui uno screen) ha negato di avere qualche ‘colpa’ nell’allontanamento dei due e anzi, definendo ‘piccola’ la ex fidanzata di lui, ha fatto stringere il cuore delle moltissime fan “Chi mi conosce e segue sui social sa perfettamente quanto poco sono ... Leggi su tvzap.kataweb

