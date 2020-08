Kamala Harris non è (ancora?) la vicepresidente Usa, ma è già un fenomeno pop (Di martedì 18 agosto 2020) Se il candidato democratico Joe Biden vincesse le elezioni presidenziali statunitensi di novembre 2020, Kamala Harris diventerebbe la prima vicepresidente donna di origini afro-indo-americane. Ma se l'esito di questa tornata elettorale appare ancora imprevidibile, al contrario sembra già consolidato lo status di fenomeno pop della stessa Harris. Negli ultimi anni, infatti, alla prorompente ascesa politica della governatrice della California è corrisposta una diffusione altrettanto scoppiettante di imitazioni, accostamenti e riferimenti più o meno lusinghieri. La popolarità di Kamala Harris al di fuori dell'arena politica statunitense è dovuta soprattutto alle imitazioni di Maya Rudolph al Saturday Night Live. ... Leggi su optimagazine

Maumol : Kamala Harris, la candidata alla vicepresidenza, rappresenta le minoranze. Ma è anche una paladina delle forze mode… - francescocosta : La ricostruzione più completa che possiate leggere in italiano su come e perché Joe Biden ha scelto Kamala Harris,… - ilpost : Kamala Harris è la candidata vice presidente di Joe Biden, la prima donna non bianca nella storia degli Stati Uniti - rinaldodinino : @Maumol @repubblica @Unomattina la sig.ra dr.ssa KAMALA HARRIS anche per il ruolo pubblico da lei esercitato nel p… - sg_post : RT @Geopoliticainfo: ????Si riduce il vantaggio di Joe #Biden su Donald #Trump. Secondo un sondaggio di Cnn, il ticket Biden-Kamala Harris ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Kamala Harris Trump inizia ad attaccare Kamala Harris ‘Non è nata in America’ Business Insider Italia USA, convention democratica accende corsa alla Casa Bianca

Il ticket Biden-Harris ancora sopra nei sondaggi - Per il momento i sondaggi sorridono ancora a Joe Biden, che pochi giorni fa ha annunciato Kamala Harris come candidata vicepresidente, ma nelle ...

Smart Working, altre 2 conferme oggi che è una truffa ai lavoratori

Lo scrittore Paul Street: "Kamala Harris non è una "radicale di sinistra" o una "marxista". Vorrei che lo fosse" ...

Il ticket Biden-Harris ancora sopra nei sondaggi - Per il momento i sondaggi sorridono ancora a Joe Biden, che pochi giorni fa ha annunciato Kamala Harris come candidata vicepresidente, ma nelle ...Lo scrittore Paul Street: "Kamala Harris non è una "radicale di sinistra" o una "marxista". Vorrei che lo fosse" ...