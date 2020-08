Il Benfica non si ferma più: contatti con l’Inter per Joao Mario (Di martedì 18 agosto 2020) Come se non bastassero i due colpi Vertonghen e Cavani (il Matador non ancora ufficiale ma la trattativa è in dirittura d'arrivo), il Benfica continua a guardarsi intorno e dopo aver rinforzato difesa e attacco adesso riflette su come migliorare il centrocampo. L'ultimo nome è quello di Joao Mario, centrocampista portoghese di proprietà dell'Inter.L'IDEA DEL Benficacaption id="attachment 383919" align="alignnone" width="594" Joao Mario, Getty Images/captionIl Benfica sposta il mirino in casa Inter per rinforzare ulteriormente la rosa, il nome di Joao Mario stuzzica le fantasie portoghesi. I milanesi sarebbero ben disposti ad ascoltare nuove proposte per il giocatore che in realtà è sempre stato un peso ... Leggi su itasportpress

Il Benfica è scatenato sul mercato. Il club portoghese ha chiesto informazioni all’Inter per il centrocampista Joao Mario, che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Lokomotiv Mosca, che però ...

