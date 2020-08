IKEA, svelato il mistero delle tazze: ecco perché hanno una tacca sul fondo (Di martedì 18 agosto 2020) Tutte le tazze di IKEA hanno una scanalatura sulla base e il motivo è davvero geniale. Letti, divani, sedie, librerie, all'IKEA si può trovare davvero di tutto. In molti scelgono il colosso svedese perché assicura prodotti di buona qualità a prezzi vantaggiosi, ma il motivo è anche da ricercarsi nell'originalità e nella cura dei dettagli. Gli arredi e i complementi IKEA si distinguono infatti spesso per alcune caratteristiche peculiari che li rendono unici. Anche una semplice tazza IKEA ha qualcosa di diverso dalle altre, e in questo caso si tratta di una piccola tacca sul fondo che (forse) molti neppure avranno mai notato. (Continua...) A cosa serve quella tacca sulla base ... Leggi su howtodofor

GloboChannel1 : IKEA: svelato il mistero delle tazze, ecco perché hanno una tacca sul fondo . -

Ultime Notizie dalla rete : IKEA svelato Perché le tazze Ikea hanno una tacca sul fondo: svelato il motivo Notizie.it Perché le tazze Ikea hanno una tacca sul fondo: svelato il motivo

La tacca sul fondo presente sulle tazze IKEA ha uno scopo ben preciso: a spiegarlo è stata una dipendente dell'azienda svedese. Sono moltissime le persone che per arredare le proprie abitazioni scelgo ...

Anteprima del nuovo catalogo Ikea: idee per una casa sana e "flessibile"

Il nuovo catalogo Ikea Italia sarà svelato e disponibile in versione completa on line su Ikea.com il prossimo 21 agosto, ma intanto Design di Repubblica ve ne dà un’anticipazione. La filosofia di ques ...

La tacca sul fondo presente sulle tazze IKEA ha uno scopo ben preciso: a spiegarlo è stata una dipendente dell'azienda svedese. Sono moltissime le persone che per arredare le proprie abitazioni scelgo ...Il nuovo catalogo Ikea Italia sarà svelato e disponibile in versione completa on line su Ikea.com il prossimo 21 agosto, ma intanto Design di Repubblica ve ne dà un’anticipazione. La filosofia di ques ...