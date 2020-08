Grande Fratello Vip 5, Signorini sforna i nomi: chi entra nella Casa (Di martedì 18 agosto 2020) Fausto Leali nella Casa del Grande Fratello Vip 5. L'indiscrezione bomba è stata confermata dal settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni" che ogni anno ufficializza i concorrenti dei vari reality show Mediaset. E se Fausto Leali è un autentico outsider che mai avremmo immaginato di vedere al GF, gli altri tre nomi sono di peso ma già più precedibili: Elisabetta Gregoraci, la contessa Patrizia De Blanck e Flavia Vento. Il resto del cast è pronto alla firma, tra i volti più attesi c'è quello di Rocco Siffredi. Nel frattempo, il conduttore e autore del GFVIP, Alfonso Signorini, ha blindato i due opinionisti: Pupo e Antonella Elia, reduce da Temptation Island dove l'addio e l'immediato perdono all'offensivo fidanzato Pietro Delle ... Leggi su iltempo

repubblica : Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - giadinagrisu : RT @tempoweb: #GFVip5 Signorini sforna i nomi del cast: chi entra nella Casa - tempoweb : #GFVip5 Signorini sforna i nomi del cast: chi entra nella Casa - PaolaTacconi : RT @1Ultimo3: @Apollo_MX5 Forse alcune serie televisive dovrebbero evitare di trasmetterle, tipo il Grande Fratello ad esempio... - 1Ultimo3 : @Apollo_MX5 Forse alcune serie televisive dovrebbero evitare di trasmetterle, tipo il Grande Fratello ad esempio... -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Fausto Leali nella casa del Grande Fratello Vip 5. L'indiscrezione bomba è stata confermata dal settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni" che ogni anno ufficializza i concorrenti dei vari reality show ...Daniela Martani ormai è nota per le sue proteste e provocazioni via social. Per lunghi minuti il traghetto è stato ostaggio delle grida di Daniela Martani… Leggi ...