Gerry Scotti: il racconto dopo l’infortunio (Di martedì 18 agosto 2020) Il pubblico aveva già saputo che Gerry Scotti aveva avuto una piccola disavventura in piena estate. A svelare l’infortunio del conduttore era stata Belen Rodriguez con un vide pubblicato su Instagram in cui lo zio Gerry aveva le stampelle e un tutore. I due erano insieme durante le riprese di Tu si que vales, che presto tornerà in televisione, ma intanto parla proprio il conduttore. Gerry Scotti, infortunio a Tu Si Que Vales Gerry Sotti racconta a Tv Sorrisi e Canzoni, da quanto riporta La Nostra Tv, i dettagli dell’infortunio che ha portato alla frattura al metatarso del piede e al legamento. Tutto sarebbe accaduto durante le registrazioni del programma Tu Si Que Vales: il conduttore sarebbe scivolato su una superficie liscia proprio ... Leggi su thesocialpost

