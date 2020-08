Dune, dopo il remake arriva anche una serie tv (Di martedì 18 agosto 2020) Al botteghino è stato un super flop e il regista, David Lynch, non ha mai amato particolarmente Dune, pellicola sci-fi diventata negli anni, un cult per i fan del genere. Talmente cult da generare un remake diretto da Denis Villeneuve con un cast stellare come Timothée Chalamet (diventato una star grazie al Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino), Rebecca Ferguson, vista recentemente in Doctor Sleep di Mike Flanagan. E ancora Oscar Isaac, il Poe Dameron di Star Wars, il Cable Josh Brolin, Dave Bautista meglio conosciuto come Drax, Zendaya direttamente da Spider-Man, l’Aquaman Jason Momoa e il premio Oscar Javier Bardem. Il film deve ancora uscire, ma a questo punto dice la sua Kyle MacLachlan, attore del film originale che di cult se ne intende: è stato l’agente Cooper di Twin Peaks e il marito impotente di Charlotte, ... Leggi su wired

MilanoCitExpo : Dune, dopo il remake arriva anche una serie tv? #DipartimentoInnovazioneTecnologia - tveffe : Continua la rilettura del ciclo classico di DUNE. Dopo il primo, mitico, romanzo scritto da Frank Herbert si passa… - grandemysmiles : @inlovewithfede_ io sono di Rimini e ti dico che dopo la serata di ieri alle Dune di Viserba penso che chiuderanno tutto ormai - gian_d_gian : @andreaborsoi1 @orporick La facevano in Brasile. Credo che dopo la Duna sia stata la macchina più brutta fatta dall… - lisameyerildra1 : La mattina dopo lo scenario è inquietante, le dune si riempiono di escrementi e dei resti della festa, anche resti… -

Ultime Notizie dalla rete : Dune dopo Dune, dopo il remake arriva anche una serie tv Wired.it Twisted Nas-E 4×4, e la “vecchia” Defender diventa yankee ed elettrica – FOTO

Prima o poi doveva succedere anche a lei, la più iconica delle fuoristrada inglesi: così, dopo essere uscita di produzione ed essersi ... il che rende la vettura adatta a essere usata sul lungomare o ...

Dune, dopo il remake arriva anche una serie tv?

L’interprete ammette che i suoi sentimenti verso Dune “evolvono nel tempo. Lo considero una gemma imperfetta. È incredibile in tanti modi, ma è quasi impossibile ricreare come storia. È un po’ come un ...

Prima o poi doveva succedere anche a lei, la più iconica delle fuoristrada inglesi: così, dopo essere uscita di produzione ed essersi ... il che rende la vettura adatta a essere usata sul lungomare o ...L’interprete ammette che i suoi sentimenti verso Dune “evolvono nel tempo. Lo considero una gemma imperfetta. È incredibile in tanti modi, ma è quasi impossibile ricreare come storia. È un po’ come un ...