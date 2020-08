Cuba Gooding Jr. è stato accusato di violenza sessuale (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'attore Cuba Gooding Jr. deve affrontare nuovi problemi legali: una donna sostiene che l'abbia violentata nel 2013. Cuba Gooding Jr. è stato accusato di violenza sessuale da una donna che sostiene di essere stata vittima dell'attore nel 2013, in un hotel di New York. Il premio Oscar dovrà quindi affrontare una nuova causa legale per dimostrare, come sostengono i suoi legali, di essere innocente. La donna, la cui identità non è stata rivelata, ha dichiarato nei documenti legali di essere stata violentata due volte nell'hotel di New York dove alloggiava Cuba Gooding Jr., che aveva incontrato in una lounge del Greenwich Village. L'attore l'aveva invitata insieme a una sua amica a bere un drink ... Leggi su movieplayer

