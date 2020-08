Coronavirus:Oms,pandemia spinta da contagi tra under 40 ++ (Di martedì 18 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 18 AGO - La pandemia di Covid-19 nel mondo è entrata in una nuova fase, in cui è spinta da contagi nei giovani sotto i 40 anni e con un maggior il rischio per le fasce più vulnerabili. ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Oms, 294.000 casi in 24 ore, numero più alto dall'inizio della pandemia #Coronavirus #ANSA - petergomezblog : #Coronavirus, in Francia boom di contagiati: 3.300 in un giorno. Numero più alto da tre mesi. Oms: “Nel mondo 294mi… - rtl1025 : ?? #Coronavirus, record di casi nel mondo, 294mila in 24 ore secondo l’#Oms ?? di Ivana #Faccioli - infoitsalute : Covid-19, Oms: il coronavirus è sempre più diffuso tra gli under 50 - Virginius17 : RT @OmsCose: Inutile farci causa per le orecchie a sventola provocate dall'utilizzo della mascherina. Bill Gates non paga. #COVID19 #corona… -