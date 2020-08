Coronavirus, crescono i contagi nel casertano: 13 positività in 24 ore (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Tredici casi in più di contagio da Covid-19 nel casertano in 24 ore, che, contando una guarigione, portano gli attuali positivi a 74 rispetto ai 62 due giorni fa. Lo certifica il report dell’Asl di Caserta, che conferma l’inversione del trend nelle ultime settimane, con i contagi in aumento costante, seppur di poche unità giornaliere. Tanti i mini-focolai emersi, sebbene non si registrino situazioni di persone che presentano sintomi gravi come nella prima fase della pandemia. A Roccamonfina sono sette i contagi legati ad un ragazzo tornato dalla Grecia, ma il numero potrebbe crescere visto che sono numerosi i tamponi praticati; sette anche le positività riscontrate a San Felice a Cancello e a Teano, comune quest’ultimo dove a ... Leggi su anteprima24

Oggi si registrano 5 decessi (+1). Trai dati che crescono anche quello relativo a coloro si trova in isolamento domiciliare, 14.188 (ieri erano 13.999). in aumento anche i ricoverati con sintomi, 843 ...

Le vittime sono 5. Veneto e Lombardia testa per nuovi casi. Ancora in crescita le persone ricoverate con sintomi per Covid: sono 843 Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sono 403 ...

Oggi si registrano 5 decessi (+1). Trai dati che crescono anche quello relativo a coloro si trova in isolamento domiciliare, 14.188 (ieri erano 13.999). in aumento anche i ricoverati con sintomi, 843 ...