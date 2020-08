Coronavirus, continuano i test rapidi a Fiumicino: individuati altri 3 casi (Di martedì 18 agosto 2020) Sono stati individuati questa mattina presso l’Aeroporto di Fiumicino tre casi positivi ai test rapidi. Si tratta di un ragazzo spagnolo proveniente da Siviglia, un ragazzo romano e uno toscano provenienti anch’essi dalla Spagna. L’Unità di Crisi della Regione Lazio fa sapere che i ragazzi sono asintomatici e che sono stati posti in isolamento. Leggi anche:Coronavirus, test rapidi a Fiumicino, quarto caso positivo in poche ore: «E’ un giovane proveniente dalla Spagna» su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

