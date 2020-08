Coronavirus bollettino Lazio, 43 nuovi casi e un morto: 12 positivi tornavano dalla Sardegna. Via ai test su prof e bidelli (Di martedì 18 agosto 2020) Coronavirus. Nelle ultime 24 ore nel Lazio si registrano 43 nuovi casi (51 il giorno precedente) e un decesso. Dei nuovi positivi più della metà sono casi di importazione.... Leggi su ilmattino

