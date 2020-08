Coronavirus 18 agosto: risalgono i contagi sopra quota 400 (Di martedì 18 agosto 2020) Oggi 18 agosto, risalgono sopra quota 400 i contagi da Coronavirus in Italia: appena 5 i morti, stabili i ricoveri in terapia intensiva. Anche oggi nessun exploit nel numero di contagi in Italia, dopo la risalita della scorsa settimana, quando avevano superato due volte quota 500 e una volta quota 600. Leggi su viagginews

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 agosto: 320 nuovi casi e 4 morti nelle ulti... - RaiNews : Hanno partecipato ad una festa, l'otto agosto scorso. 8 positivi nella casa di cura delle Ancelle del Buon Pastore - fanpage : ?? Ultim'ora Centinaia di turisti sono bloccati in un resort di Santo Stefano - Iaugr01 : @borghi_claudio @AlbertoBagnai Tabella 9. Non indica se in disco o meno ma dice se autoctoni o importati dall’ester… - danieledv79 : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, bollettino del 18 agosto: 254.636 casi totali, 5 morti in 24 ore -