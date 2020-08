Cagliari, Giulini si prende l'Adidas e saluta Friedkin (Di martedì 18 agosto 2020) Cagliari - Cagliari Calcio e Adidas hanno annunciato la propria partnership a partira dalla stagione 2020/21. In una nota, il club sardo annuncia che "La maglia Home 20-21 riprende i colori iconici ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Cagliari, Giulini si prende l'Adidas e saluta Friedkin: Il club rossoblù annuncia la partnership con lo sponsor te… - TGol61 : @FlwrsRiccardo La soluzione Cagliari sarebbe pronta se non ci fossero i costi alti per Giulini. Alla Fiorentina inv… - sportli26181512 : #Notizie #TommasoGiulini Giulini tra Cagliari e Fluorsid: «Così faccio conoscere la Sardegna nel mondo»: Il Cagliar… - CronacheTweet : Il presidente del #Cagliari Tommaso #Giulini ha dettato la strada per il futuro del club - LAROMA24 : Twitter, anche Giulini del Cagliari saluta Friedkin: 'Benvenuto in Serie A e buona fortuna' (FOTO) #AsRoma -