Barcellona, cade altra testa: risolto il contratto con Eric Abidal (Di martedì 18 agosto 2020) La batosta del Bayern in Champions sta causando un vero effetto domino al Barcellona con una epurazione a catena. Dopo il tecnico Setien è stato sancito il divorzio con Éric-Sylvain Abidal dirigente sportivo ed ex calciatore catalano già team manager del sodalizio di Leo Messi. Lo ha annunciato il Barcellona con un comunicato ufficiale. "FC Barcelona ed Éric Abidal hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto che ha unito le due parti. Il Club desidera ringraziare pubblicamente Éric Abidal per la sua professionalità, impegno, dedizione e la collaborazione stretta e positiva del suo rapporto con tutti gli aspetti della famiglia blaugrana". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

