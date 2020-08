Assunzioni Amazon 2020: nuova apertura in Lombardia, ecco dove (Di martedì 18 agosto 2020) Nuove Assunzioni Amazon 2020 in Italia, più precisamente in Lombardia. Ci sono importanti novità per chi cerca lavoro, infatti, visto che a breve aprirà un nuovo centro di smistamento del colosso dell’e-commerce e quindi l’azienda cerca nuove figure professionali da assumere, per un totale di 100 unità. Andiamo a vedere dove apre il nuovo centro di smistamento Amazon e quali sono i ruoli professionali richiesti. Assunzioni Amazon 2020: 100 posti disponibili, ecco dove Il nuovo centro di smistamento Amazon aprirà a Castegnato, comune in provincia di Brescia, in uno spazio di circa 8 mila metri quadrati. Ci saranno ben 30 posti di lavoro ... Leggi su termometropolitico

MilenaLazzaroni : RT @AmazonNewsItaly: #Amazon “Piano Italia” ????: +1600 assunzioni a tempo indeterminato entro fine 2020 per un totale di 8.500 dipendenti, €… - LeottaVi : RT @AmazonNewsItaly: #Amazon “Piano Italia” ????: +1600 assunzioni a tempo indeterminato entro fine 2020 per un totale di 8.500 dipendenti, €… - andrewsword2 : RT @AmazonNewsItaly: #Amazon “Piano Italia” ????: +1600 assunzioni a tempo indeterminato entro fine 2020 per un totale di 8.500 dipendenti, €… - CHEN99210415 : RT @AmazonNewsItaly: #Amazon “Piano Italia” ????: +1600 assunzioni a tempo indeterminato entro fine 2020 per un totale di 8.500 dipendenti, €… - Antonioc6696 : RT @AmazonNewsItaly: #Amazon “Piano Italia” ????: +1600 assunzioni a tempo indeterminato entro fine 2020 per un totale di 8.500 dipendenti, €… -