Arriva la Luna Nera: il 19 agosto un evento astronomico con accompagnamento di meteore (Di martedì 18 agosto 2020) . Il 19 agosto potremo tutti godere di un meraviglioso spettacolo della natura. Si tratta della cosiddetta Luna Nera, che quest’anno si annuncia anche circondata di meteore, le suggestive kappa Cignidi. Quest’anno ce lo ricorderemo bene per ovvi motivi (il Covid e così via), ma gli appassionati di astronomia se lo ricorderanno anche per il non comune fenomeno di quattro lune nuove in una sola stagione. Delle quattro giornate senza Luna due sono passate, il 21 giugno e il 20 luglio, mentre le prossime sono il 19 agosto e il 17 settembre. La terza di queste è chiamata Luna Nera. Secondo le più antiche versioni della bibbia ebraica, Lilith (che vuol dire, guarda un po’, “Luna ... Leggi su pianetadonne.blog

VanityTouch : Il 19 agosto arriva la Luna Nera accompagnata da uno sciame di stelle cadenti - DMN_fantascienz : Il 19 agosto arriva la Luna Nera accompagnata da uno sciame di stelle cadenti - CasaLettori : RT @salutiawilli: 'Penso a… una notte d’autunno; le foglie cadono dolcemente dentro l’acqua mentre c’è la luna piena. Un’onda porta vi… - LUIGIROVERE : Luna Nera: il 19 agosto 2020 arriva il fenomeno che oscura il satellite - ilGian_ : RT @jackderoma: Insomma siamo nel 2020 ben inoltrato, la terra piatta, i vaccini che contengono sostanze per controllare la mente, non siam… -