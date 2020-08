Uomo privo di vita trovato all'interno di un'auto a Manfredonia (Di lunedì 17 agosto 2020) Questo pomeriggio un Uomo sulla quarantina è stato trovato morto all'interno di un'auto chiusa dall'interno. Il rinvenimento del corpo della vittima in piazza San Camillo de Lellis, a Manfredonia. Sul ... Leggi su foggiatoday

3Aemm : Per ogni discorso privo di senso che ascolto se fossi un uomo le palle mi sarebbero cadute ogni due. - infoitinterno : Soccorso in mare privo di conoscenza da natante, morto uomo originario di Acri - TwittIt79840933 : RT @p_piantedosi: Il primo problema della società postmoderna è l'assenza di #spiritualità, di #sacralità. L'unico #Dio è il denaro, l'unic… - citynowit : ? L'uomo si trovava in vacanza in #Calabria - AerariumL : RT @DScopigno: Vicino il mattino giunge sorridendo, lustra rugiada, mistero di sogni e natura ascoltami. Io povero uomo, privo di animo uma… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo privo

ilsipontino.net

Indagini in corso per fare luce su un uomo trovato morto in una struttura per senza fissa dimora a Vallo della Lucania.L’incidente alle 18.30 a Palazzago in via Brocchione. L’uomo un 70enne è stato trasportato in codice verde in ospedale. Un elicottero privato monoposto è caduto mentre era in fase di decollo a Palazza ...