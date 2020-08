Temptation Island, Valeria e Ciavy sono tornati insieme: “Non potevo vivere con il rimpianto di non averci riprovato” (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopola burrascosa rottura davanti alle telecamere, in pochi avrebbero scommesso sul loro ritorno di fiamma. Eppure c’è stato. Un vero e proprio colpo di scena per una delle coppie di Temptation Island che ha deciso di tornare assieme. Valeria e Ciavy hanno fatto discutere soprattutto perché lui non si sarebbe dimostrato fedele e serio nei confronti della compagna. Valeria spiega la scelta con un video su Instagram e mette subito le mani avanti: “Non potevo vivere con il rimpianto di non averci riprovato“. Una decisione che non è stata presa a cuor leggero. La 27enne infatti assicura che il suo fidanzato Andrea Mallokapis (detto Ciavy) sarebbe cambiato appena uscito dal programma. ... Leggi su ilfattoquotidiano

