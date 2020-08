Sonic the Hedgehog sfreccia su... Super Nintendo! (Di lunedì 17 agosto 2020) E se Sonic the Hedgehog fosse stato portato su Super NES? Come sarebbe? Un motore progettato specificamente per Sega Mega Drive / Genesis potrebbe essere trasferito sull'amata macchina a 16 bit di Nintendo? Dopo 29 anni, abbiamo finalmente la risposta nel convincente porting per SNES di uno dei livelli di Sonic the Hedgehog.Sui forum di NesDev, il noto programmatore di Mega Drive TiagoSC ha pubblicato una tech-demo di Sonic su SNES ed è un lavoro davvero affascinante. In passato abbiamo già visto tentativi fatti dai fan di portare personaggi mascotte di piattaforme rivali su altre console, ma ciò che distingue il lavoro di TiagoSC è che il lavoro svolto è in realtà basato sul codice originale di Sonic, poi impreziosito da ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Qualcuno ha portato #Sonic the Hedgehog sfreccia su #SNES! - Lollowitz : RT @Multiplayerit: Sonic: The Hedgehog su Super Nintendo? Non è una bestemmia: vediamo una tech demo in azione - Asgard_Hydra : Sonic: The Hedgehog su Super Nintendo? Non è una bestemmia: vediamo una tech demo in azione - Multiplayerit : Sonic: The Hedgehog su Super Nintendo? Non è una bestemmia: vediamo una tech demo in azione - G2lino : Sonic viola: Blaze the cat Miglior personaggio di Sonic a mani bassissime -

Ultime Notizie dalla rete : Sonic the Sonic: The Hedgehog su Super Nintendo? Non è una bestemmia: vediamo una tech demo in azione Multiplayer.it A Voice for Europe: i talenti della Toscana in gara a Lucca

Sabato 22 agosto la Lucca Youth Musical Academy (LYM), ospiterà la finale regionale di “A voice for Europe/Una Voce per l’Europa: Italia” edizione 2020, il prestigioso concorso canoro internazionale g ...

Sonics: ecco gli appuntamenti dell’estate 2020

La compagnia italiana di Acrobati Volanti conosciuta in tutto il mondo ha potuto far ritorno nelle piazze e nei festival italiani con i suoi spettacoli, senza alcuna limitazione nella messa in scena, ...

Sabato 22 agosto la Lucca Youth Musical Academy (LYM), ospiterà la finale regionale di “A voice for Europe/Una Voce per l’Europa: Italia” edizione 2020, il prestigioso concorso canoro internazionale g ...La compagnia italiana di Acrobati Volanti conosciuta in tutto il mondo ha potuto far ritorno nelle piazze e nei festival italiani con i suoi spettacoli, senza alcuna limitazione nella messa in scena, ...