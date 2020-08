Si trova ‘Pace’: deMa si schiera con Terra. I candidati nella lista ambientalista (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi trova Pace è il caso di dire. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris entra nella partita per le regionali con la lista ambientalista e di sinistra Terra. A candidarsi con la lista lanciata da Stop Biocidio è uno dei fedelissimi del primo cittadino, ovvero il consigliere comunale e metropolitano di deMa nonché ex vicesindaco della Città metropolitana, Salvatore Pace. “Porterò nella lista civica Terra il mio lavoro: quello di Preside di scuola – spiega il consigliere che è anche preside del liceo classico Pansini – più una vocazione che un impiego ed anche quello di Consigliere per il Comune di Napoli e di Consigliere della ... Leggi su anteprima24

