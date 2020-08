Saronno, coltivava marijuana sul balcone, 57enne denunciato (Di lunedì 17 agosto 2020) I carabinieri di Saronno hanno denunciato, per coltivazione e produzione di sostanza stupefacente, un 57enne di origini russe, residente a Saronno da moltissimi anni. I carabinieri, per effettuare una perquisizione domiciliare hanno fatto accesso all’interno del suo appartamento in zona ospedale. Qui hanno trovato sul balcone 15 piante di marijuana dell’altezza di circa due metri. … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Ultime Notizie dalla rete : Saronno coltivava Caronno Pertusella: coltivava marijuana in cantina La Prealpina