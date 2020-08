Real Madrid, Benzema può partire: assalto a due top player (Di lunedì 17 agosto 2020) Non basta la vittoria nella Liga per soddisfare il Real Madrid. I Blancos devono ragionare sull'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City e stanno già preparando un mercato da protagonisti. Tuttavia bisogna anche riflettere sui possibili esuberi. Tra i candidati a salutare le Merengues c'è un nome eccezionale: Karim Benzema.caption id="attachment 809282" align="alignnone" width="1024" Benzema (getty images)/captionSOSTITUTISecondo Don Balon, l'attaccante francese sarebbe pronto a salutare il Real e potrebbe approdare in Italia alla Juventus dell'amico Cristiano Ronaldo. Il Real non resterebbe comunque impreparato. Infatti i Blancos riflettono su due grandi nomi: si tratta di Erling Haaland del Borussia Dortmund e Kylian Mbappé, ... Leggi su itasportpress

