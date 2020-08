Prezzo Samsung Galaxy S20 Fan Edition in versione 5G (Di lunedì 17 agosto 2020) Ottobre dovrebbe essere il mese designato per il lancio del Samsung Galaxy S20 Fan Edition, protagonista in queste ore di una serie di immagini rendering che ci hanno permesso di ammirarlo più da vicino. Il nome ormai sembra essere questo, essendo stata abbandonata il suffisso 'lite' del suo predecessore S10 Lite. Come ribadito anche da 'pricebaba.com', il Samsung Galaxy S20 Fan Edition integrerà uno schermo con diagonale di 6.4 o 6.5 pollici (refresh rate a 120Hz) con lettore di impronte digitali collocato sotto e forato al centro per il contenimento della fotocamera frontale da 32MP. I bordi saranno in metallo, mentre la scocca posteriore realizzata in policarbonato. Le dimensioni dovrebbero ammontare a 161 x 73 x 8 mm. La fotocamera principale del ... Leggi su optimagazine

DarioConti1984 : Samsung Galaxy M31s - presto anche in Italia lo smartphone con batteria da 6.000mAh - PuntoCellulare : In arrivo anche in Italia il Galaxy M31s, lo smartphone di fascia media con batteria ad alta capacità annunciato da… - HDblog : Galaxy M31s pronto al debutto anche in Italia: la conferma di Samsung - 24h_Tecnologia : Ecco Samsung Galaxy S20 FE 5G: immagini, video e informazioni sul prezzo: Conosciamo più nel dettaglio il prossimo… - CouponsSconti : ?? Samsung MG23F301TCK Forno Microonde Grill, Combinato 23 Litri, 800 W, con Piatto Doratore Crusty, Nero ?? ?? Pre… -