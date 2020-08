Poliziotto investito in A1, condizioni stazionarie: resta in coma (Di lunedì 17 agosto 2020) resta in coma l'agente della stradale di Roma-nord, investito nel giorno di sull'A1, nei pressi di Settebagni, mentre in corsia d'emergenza segnalava un carico disperso sulla carreggiata. La ... Leggi su leggo

