Parco Le Cornelle, nuovi esemplari di gnu e tigri dell'Amur (Di lunedì 17 agosto 2020) Bergamo, 17 agosto 2020 - Al Parco Faunistico Le Cornelle le novità e le scoperte non finiscono mai. Ogni esemplare, habitat e area parla non solo della specie, delle sue origini e caratteristiche, ma ... Leggi su ilgiorno

repubblica : Nati due cuccioli di antilope: un contest sui social per scegliere i nomi - Notiziedi_it : Lo gnu dall’Africa e le tigri dell’Amur dalla Russia: nuovi ospiti al parco Le Cornelle - mony_carmy : Quando aspetti il gp di belgio non solo per l'hashtag che uscirà dal #sondaggioinutile ma decidi pure di giocarti l… - LuciaLandoni : Due nuovi cuccioli a @LeCornelle. Su @rep_milano - annamariamoscar : Nella Bergamasca fiocco rosa e azzurro al parco Le Cornelle: sono nati due cuccioli di antilope -