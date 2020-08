Obbligo mascherine, quando e dove va indossata? Va messa anche in spiaggia? (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo la nuova ordinanza ufficializzata in queste ore, ritorna prepotentemente l’uso della mascherina. Le linee guida spiegate anche dal ministro Roberto Speranza sono chiare e non prevedono deroghe ove non ci sia il distanziamento fisico: “Dalle ore 18 alle ore 6 sull’intero territorio nazionale c’è l’Obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”, si legge. Roberto Speranza – Foto Dipartimento Protezione Civile CC BY 2.0 dove si deve indossare dunque la mascherina? Dipende ... Leggi su sportface

