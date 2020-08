Martina Nasoni si deve sottoporre ad una nuova operazione al cuore: “Sono in ansia…” (Di lunedì 17 agosto 2020) Martina Nasoni si deve operare ancora una volta al cuore Prossimamente Martina Nasoni si dovrà operare ancora una volta al cuore. In poche parole la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso il prossimo anno dovrà farsi cambiare le batterie del suo pacemaker. In questo anni la giovane è stata soprannominata la ragazza dal cuore di latta, e addirittura il cantante Irama le ha dedicato un brano che ha riscosso un grandissimo successo al Festival di Sanremo. La Nasoni si è sottoposta ad n intervento chirurgico per la prima volta quando aveva soli dodici anni ed ora dovrà tornare in sala operatoria per non avere problemi in futuro. A confessare il tutto ci ha pensato ... Leggi su kontrokultura

donatda : #Repost @XSocialgossip • • • • • • ??Brutta esperienza per Martina Nasoni nella notte: nell’agriturismo in cui allo… - CorriereUmbria : Terni, Martina Nasoni nell'agriturismo incendiato: 'Per fortuna ne siamo usciti sani e salvi'… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Grande Fratello, Martina Nasoni e la nuova operazione al cuore: «Sono in ansia, non lo posso nascondere» - infoitcultura : Martina Nasoni nuova operazione al cuore: “Sono in ansia. Matteo? È finita” - infoitcultura : Martina Nasoni: “Devo affrontare una nuova operazione al cuore, sono in ansia” -