Linus scatenato attacca: "Le disco erano aperte Ma eravate ubriachi...?" - (Di lunedì 17 agosto 2020) Novella Toloni Mentre il governo annuncia la stretta su discoteche e locali notturni (almeno fino al 7 settembre) si scatena la polemica e il dj si inserisce nella discussione con un post social Alla fine i timori degli addetti ai lavori si sono concretizzati. discoteche e locali notturni saranno chiusi fino al 7 settembre. Il Governo ha imposto lo stop per le prossime tre settimane in seguito al vertice d'urgenza convocato con le regioni dopo il nuovo aumento dei casi. Una scelta che fa discutere perché a pagare lo scotto maggiore, mentre sulle nostre coste proseguono gli sbarchi indisciplinati degli immigrati, è un settore già duramente colpito. Nella polemica scatenatasi dopo le nuove disposizioni si è inserito, nelle scorse ore, anche dj Linus, voce e direttore di radio Deejay che sui social ha ... Leggi su ilgiornale

La decisione del governo di far chiudere — almeno fino al 7 settembre — le discoteche e i locali da ballo, per non favorire l'aumento dei contagi da coronavirus, ha scatenato reazioni diverse: sia neg ...Uno degli effetti più comuni generati dalla pandemia è la sedentarietà, non soltanto fisica ma anche mentale. Se da un lato l’uomo è un animale sociale ed avventuroso, dall’altro, in questo momento st ...