Kim Kardashian chiede che il rapper Corey Miller venga rilasciato: "non è lui l'assassino" (Di lunedì 17 agosto 2020) Kim Kardashian chiede il rilascio del rapper Corey 'C-Murder' Miller, condannato per il presunto assassinio di un suo fan, Steve Thomas. Kim Kardashian ha attirato (di nuovo) l'attenzione su di sé, esponendosi pubblicamente con una richiesta insolita: il rilascio del rapper Corey Miller, condannato all'ergastolo perché reputato essere l'assassino del giovane Steve Thomas. Kim Kardashian ha pubblicato un tweet in cui ha chiesto il rilascio del rapper Corey "C-Murder" Miller, rispolverando un caso avvenuto nel 2002. è da più di dieci anni che al rapper è stato imputato ... Leggi su movieplayer

Kanye West vuole costruire un ecovillaggio e ha ripreso con le messe della domenica

Kanye West è inarrestabile: i progetti del rapper, già impegnato nell’impresa non da poco che lo vede ambire alla presidenza degli Stati Uniti, non si fermano. E tra i comizi e lo studio di registrazi ...

