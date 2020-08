In 1500 al rave party illegale. «Chiudono le discoteche ma non fanno nulla con gli irriducibili dello sballo» (Di lunedì 17 agosto 2020) Circa 1.500 giovani si sono dati appuntamento per partecipare a un rave party, non autorizzato, che va avanti dal 14 agosto a Spino d’Adda (Cr), fra le rive del fiume Adda e le cascine Gamello e Ca’ Nova. Oltre alle immagini circolate sui social a far scattare l’allarme sono state le segnalazioni ricevute dalle forze dell’ordine da alcuni residenti della zona. Nei frame circolati online si vedono centinaia di ragazzi mentre ballano senza mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale. I ragazzi sono arrivati da tutta Italia e anche dall’estero e il rave è andato avanti per più di due giorni. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, che hanno presidiato l’area senza però poter intervenire. Per continuare a leggere ... Leggi su secoloditalia

Stupormundi66 : RT @ninaeleformiche: +++ SPINO d'ADDA RAVE di 2gg con 1500 ragazzi da IT, FR e Olanda ovviamente non autorizzato. Ora che siamo in pandemia… - ninaeleformiche : +++ SPINO d'ADDA RAVE di 2gg con 1500 ragazzi da IT, FR e Olanda ovviamente non autorizzato. Ora che siamo in pande… - matteopiloni : Un rave party che dura da 4 giorni con 1500 partecipanti. Inaccettabile. Soprattutto nel nostro territorio, martori… - zazoomblog : Il video del rave abusivo con 1500 ragazzi a Spino d’Adda - #video #abusivo #ragazzi #Spino #d’Adda… - ErmannoCastaldo : RT @leggoit: Rave illegale a Spino d'Adda, 1500 ragazzi da tutta Europa: «Senza mascherine e distanziamento da tre giorni» -