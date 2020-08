Il cuscino smart che regola l’altezza per non farti russare (Di lunedì 17 agosto 2020) russare è uno dei principali motivi di discussione per le coppie e ogni potenziale rimedio è quindi ben accolto da chi deve sopportare i rumori del partner. A offrire una soluzione ci prova Zerema, un cuscino smart che ricorre all’azione dell’intelligenza artificiale per ridurre l’effetto monitorando, al contempo, la qualità del sonno per scoprire eventuali altri disturbi che si verificano durante il riposo. Primo prodotto della startup coreana Maetel, nata nel 2016 da alcuni ex sviluppatori Samsung, il cuscino è realizzato in memory foam a celle aperte, che rispetto allo standard a cellule chiuse garantisce al sacchetto una prolungata freschezza, e integra una tecnologia in grado di riconoscere la posizione di chi dorme per regolare di conseguenza ... Leggi su wired

