Gioele, spunta un testimone: ecco le sue parole (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo l’incidente stradale “Gioele era vivo, in braccio alla madre, in posizione verticale e senza alcuna ferita“. È la ricostruzione del testimone presente dopo l’impatto resa nota dal procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che indaga sulla morte della dj Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni della donna. Ma dov’è il piccolo? Proseguono per il quattordicesimo giorno consecutivo le ricerche del bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, 43 anni, trovata poi morta nelle campagne di Caronia (Messina). Lo stanno cercando anche i carabinieri Cacciatori di Sicilia, di solito sono impegnati a cercare latitanti. In questa occasione mentre Guardia di finanza, Polizia, Protezione civile e Vigili del fuoco sono impegnati a cercare con ... Leggi su howtodofor

rossanafrancio1 : RT @CiaoKarol: Dove è Gioele? Spunta una nuova ipotesi: aggredito e ucciso da due cani in campagna: Continuano senza sosta le ricerche di G… - FantinoLuciana : RT @CiaoKarol: PERCHÉ ANCORA NON SI TROVA GIOELE? Spunta una nuova ipotesi: aggredito da due cani - CiaoKarol : Dove è Gioele? Spunta una nuova ipotesi: aggredito e ucciso da due cani in campagna: Continuano senza sosta le rice… - CiaoKarol : PERCHÉ ANCORA NON SI TROVA GIOELE? Spunta una nuova ipotesi: aggredito da due cani - zazoomblog : Dj morta si cerca ancora Gioele: spunta la pista dell’aggressione di due cani - #morta #cerca #ancora #Gioele:… -