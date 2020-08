Discoteche chiuse, decreto fino al 7 settembre: tutte le nuove regole (Di lunedì 17 agosto 2020) Da oggi, lunedì 17 agosto 2020, si cambia musica. Discoteche chiuse e non solo. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza valida fino al 7 settembre. Nei luoghi di assembramento naso e bocca coperti: un accorgimento che vale dalle 18 alle 6 del mattino. Vietato ballare in lidi, stabilimenti, spiagge libere e attrezzate, alberghi e ristoranti. Insomma in tutti gli spazzi della movida. La decisione è arrivata dopo una riunione con i governatori delle Regioni: «Diamo un segnale al Paese che bisogna tenere alta l’attenzione. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza», ha sottolineato Speranza. leggi anche l’articolo —> Coronavirus risalita contagi, Salvini: «Il ... Leggi su urbanpost

