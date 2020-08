Concorso ARPA Sicilia, 57 posti a tempo indeterminato: chi può partecipare, come far domanda e selezione (Di lunedì 17 agosto 2020) Indetto il Concorso ARPA Sicilia 2020 con avviso sul sito dell’Ente. In totale i posti da coprire nell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente sono 57, di cui: 31 collaboratori sanitari/tecnici/professionali, categoria D; 10 collaboratori amministrativi, categoria D; 9 assistenti tecnici, categoria C; 4 assistenti amministrativi, categoria C; 3 operatori/autisti, categoria B. Il termine di presentazione per le domande è il 31 agosto 2020 alle ore 12.00. Possono accedere tutti i soggetti con licenzia media, diploma e laurea a seconda della categoria di riferimento. I vincitori potrebbero essere assunti entro il prossimo anno. Vediamo cosa sapere per partecipare. Il Piano assunzionale della Regione Sicilia Concorso ... Leggi su leggioggi

