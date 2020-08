Chiusura discoteche, Linus accusa: “Erano ubriachi?!” (Di lunedì 17 agosto 2020) Di ieri l’ultimo provvedimento preso dal Governo sulla Chiusura delle discoteche. La legge, attiva a livello nazionale, vieta le serate anche delle sale da ballo. Le reazioni. Ha fatto discutere, ed era ampiamente prevedibile, la decisione del Governo di chiudere su tutto il territorio nazionale le discoteche e le sale da ballo. Il provvedimento è stato preso a seguito dell’innalzamento della curva dei contagi che, nelle ultime due settimane, sta conoscendo un pericoloso trend al rialzo. Molti dei casi accertati riguardano giovani di rientro da vacanze all’estero (emblematici i casi di Roma, del Salento e di Brescia), ma alla luce delle immagini che arrivavano praticamente da tutta Italia era pericolosa anche la situazione nelle discoteche italiane. Assembramenti, nessun distanziamento e poche ... Leggi su bloglive

GassmanGassmann : Chiusura discoteche: giusto! Aiuto per i gestori:giusto! Mascherine obbligatorie anche fuori dove affollato: giusto… - Pinucciosono : Certo che pensare alla chiusura delle discoteche dopo le serate di ferragosto è un modello di prevenzione innovativo - dellorco85 : Dopo 2 servizietti 'coviddi' sui Tg, ora pare a tutti ovvia la chiusura delle #discoteche e si ironizza pure sul ri… - 60_cla : RT @Marco_dreams: Sulla chiusura discoteche ho persino sentito dire: “Per proteggere i vecchi non è giusto far soffrire i giovani”. Una ver… - orsu61 : RT @GassmanGassmann: Chiusura discoteche: giusto! Aiuto per i gestori:giusto! Mascherine obbligatorie anche fuori dove affollato: giusto!!… -