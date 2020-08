Bielorussia: Michel convoca vertice Ue straordinario (Di lunedì 17 agosto 2020) ROMA, 17 AGO - Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha convocato per mercoledì un vertice Ue straordinario sulla crisi in Bielorussia. Lo ha annunciato lo stesso Michel sul suo account ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Miti_Vigliero : Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha convocato per mercoledì un vertice Ue straordinario sulla cri… - LorenzoSar_ : RT @fisco24_info: Bielorussia, Tikhanovskaya: 'Pronta a fare da leader' : 'Sono pronta ad assumermi la responsabilità'. Lukashenko: 'Non c… - fisco24_info : Bielorussia, Tikhanovskaya: 'Pronta a fare da leader' : 'Sono pronta ad assumermi la responsabilità'. Lukashenko:… - LaPresse_news : Bielorussia, Michel: Violenza contro manifestanti non è risposta - LaPresse_news : Bielorussia, Michel: Violenza contro manifestanti non è la risposta -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia Michel Bielorussia: Michel convoca vertice Ue straordinario - Ultima Ora Agenzia ANSA Bielorussia, dopo le proteste a Minsk Tikhanovskaya: 'Pronta a guidare il Paese'

'Per organizzare nuove elezioni politiche' dice l'ex candidata, dalla Lituania dove si trova in esilio. Ondata di scioperi, anche nella Tv di Stato. Lukashenko contestato tra gli operai di una fabbric ...

Lukashenko parla agli operai, elezioni sono fuori questione

Nuove elezioni in Bielorussia sono 'fuori questione'. Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko incontrando i lavoratori alla fabbrica di trattori di Minsk, come riporta Interfax. Sui social sono ...

'Per organizzare nuove elezioni politiche' dice l'ex candidata, dalla Lituania dove si trova in esilio. Ondata di scioperi, anche nella Tv di Stato. Lukashenko contestato tra gli operai di una fabbric ...Nuove elezioni in Bielorussia sono 'fuori questione'. Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko incontrando i lavoratori alla fabbrica di trattori di Minsk, come riporta Interfax. Sui social sono ...