Avellino, giù dal terzo piano in pieno centro città: muore un 72enne (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Tragedia in Via Terminio, in pieno centro città ad Avellino, un 72enne è morto dopo un volo dal terzo piano. Immediato il trasporto dei sanitari del 118 al “Moscati” di Contrada Amoretta. Arrivato presso il nosocomio cittadino l’uomo era già morto. Probabilmente si tratta di un suicidio perpetrato nel cortile della palazzina in cui abitava. Polizia e Vigili Urbani hanno avviato le indagini di rito. L'articolo Avellino, giù dal terzo piano in pieno centro città: muore un 72enne proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Avellino giù