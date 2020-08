15enne investita e uccisa, il guidatore scappa senza soccorrerla (Di lunedì 17 agosto 2020) Una giovane di 15 anni è stata investita ed uccisa da un pirata della strada ad Arzignano, in provincia di Vicenza. Il guidatore dell’auto è fuggito subito dopo l’incidente, ed ora le autorità sono alla ricerca della macchina. investita mentre camminava per strada Il dramma è avvenuto ieri sera ad Arzignano, poco dopo le 10. La ragazzina era a piedi e stava camminando in via Broggia, in zona periferia, quando un’auto l’ha investita, travolgendola e falciandola. La ragazza potrebbe essere morta sul colpo: difficile a dirsi, in quanto il guidatore dell’auto non si è fermato, anzi, avrebbe accelerato e sarebbe scappato dal luogo dell’incidente. Inutili i soccorsi A soccorrere ... Leggi su thesocialpost

