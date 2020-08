Vacanze sinonimo di stipsi L’acqua è un vero toccasana (Di domenica 16 agosto 2020) Colpisce milioni di italiani, complici i cambiamenti, il caldo e le abitudini alimentari altalenanti. Ecco cosa fare per difendersi. Leggi su ecodibergamo

Anche se quest’anno in misura minore, per via del Covid-19, l’estate e le vacanze sono sinonimo di viaggi, cambiamenti, caldo e abitudini alimentari altalenanti. Tutti questi fattori portano ogni anno ...

Estate, tempo di relax, riposo e lunghe dormite ristoratrici? Non per tutti. Per molte persone, infatti, il termine vacanze è invece sinonimo di tempo da dedicare alle attività sportive preferite, sia ...

