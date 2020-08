Siviglia, Monchi: “Abbiamo una mentalità fortissima” (Di domenica 16 agosto 2020) A pochi minuti dal fischio iniziale di Siviglia-Manchester United, il ds degli spagnoli Monchi si è concesso ai microfoni di Sky Sport: “C’è una forte mentalità, l’allenatore lavora benissimo dentro e fuori dal campo. Il merito del Siviglia non è di Monchi ma di tutta la squadra”. Il Siviglia sa bene come si vince l’Europa League: “Noi siamo cresciuti insieme a questa Coppa, la adoriamo tantissimo perché ci ha regalato molti successi”. Sul fronte mercato: “Reguilon sarà un nostro giocatore fino a fine stagione poi tornerà al Real Madrid, ha fatto un campionato incredibile. Banega? Vedremo…”. Foto: Youtube Siviglia L'articolo Siviglia, Monchi: ... Leggi su alfredopedulla

Il direttore sportivo del Siviglia, Monchi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Manchester United

Calciomercato Roma, torna nella capitale ma lo vuole Monchi al Siviglia

CALCIOMERCATO ROMA FUTURO KARSDORP – In attesa di definire gli ultimi dettagli del passaggio di mano da James Pallotta a Dan Friedkin (closing atteso per lunedì 17 agosto 2020), il mercato della Roma ...

CALCIOMERCATO ROMA FUTURO KARSDORP – In attesa di definire gli ultimi dettagli del passaggio di mano da James Pallotta a Dan Friedkin (closing atteso per lunedì 17 agosto 2020), il mercato della Roma ...