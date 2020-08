Serie B, Frosinone-Spezia: le formazioni ufficiali (Di domenica 16 agosto 2020) Tutto pronto per Frosinone-Spezia.Alle 21:15 andrà in scena la finale d'andata dei play off di Serie B tra la compagine guidata da Alessandro Nesta e gli aquilotti di Vincenzo Italiano. Una sfida senza favoriti e un unico obbiettivo comune: la promozione in Serie A.Di seguito le formazioni ufficiali del match:Frosinone (3-5-2): Bardi; Birghenti, Ariaudo Krajnc; Paganini, Gori, Rohden, Maiello, Salvi; Dionisi, Novakovich. Allenatore: Alessandro Nesta.Spezia (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Terzi, Erlic, Vitale; Bartolomei, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano. Leggi su mediagol

Gazzetta_it : VIDEO #FrosinoneSpezia, una finale #playoff inaspettata. Ma #Nesta può essere l'arma in più. #SerieB a cura di… - cdsnews : #sportspezia #laspezia #speziacalcio #serieB - L'ATTESA E' FINITA, FROSINONE E SPEZIA PER LA SERIE A - CioppaLeonardo : @DiMarzio Speriamo che vince il Frosinone!!! Così ci sarà un'altro stadio di proprietà e nuovo in serie a.....(Sass… - zazoomblog : Serie B le formazioni ufficiali di Frosinone-Spezia - #Serie #formazioni #ufficiali - Mediagol : #SerieB, #Frosinone-#Spezia: le formazioni ufficiali -