Serie B, è tempo di finale playoff: Frosinone ospita Spezia nel primo appuntamento (Di domenica 16 agosto 2020) finale playoff Serie B, domenica 16 agosto alle 21,15 il Frosinone ospita lo Spezia: il 3 luglio scorso in questo stadio (32° giornata di campionato) i giallazzurri hanno vinto 2-1. L’arbitro della sfida sarà Francesco Fourneau, giovedì 20 agosto alla stessa ora si giocherà la partita di ritorno al Picco. Il 24 novembre 2019 su questo campo (13° turno cadetto) la gara è terminata 2-0 per gli aquilotti, entrambi i match saranno trasmessi anche in chiaro su Rai 2: si sfidano le due squadre capaci di rimontare gli svantaggi nelle semifinali di andata ,sabato 8 agosto infatti Chievo-Spezia si è conclusa 2-0 per i gialloblù ma nell’incontro di ritorno la squadra di Italiano ha trionfato 3-1. Domenica 9 agosto ... Leggi su sportface

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE SPEZIA/ Quote, Nesta senza lo squalificato Haas

Si giocherà questa sera alle ore 21.15 la partita, andata della finale dei play off della Serie B, tra Frosinone e Spezia ed è ormai tempo di analizzare da vicino quali saranno le scelte degli allenat ...

