Scalatrice rimane impigliata per i capelli durante un’arrampicata in Utah | così la squadra di football riesce a salvarla – Video

Una Scalatrice è rimasta impigliata per i capelli nello Utah mentre si stava arrampicando sulla Dixie Rock. La corda è bloccata a metà strada, ma l'intervento di alcuni ragazzi è provvidenziale. Si tratta dei giocatori di football della Dixie State University. Il Video del salvataggio è incredibile.

Scalzo e a mani nude: l'arrampicata del monaco buddista lascia a bocca aperta gli scalatori

Qualche giorno fa, la gente che si arrampicava su una parete rocciosa molto ripida in Laos, con attrezzature adeguate, rimase sbalordita quando un monaco buddista si arrampicò, passò oltre e scalò il ...

