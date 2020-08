Rudi Garcia: “Champions? Spero la vinca una francese e spero sia il Lione” – VIDEO (Di domenica 16 agosto 2020) Rudi Garcia, tecnico del Lione, è intervenuto ai microfoni della UEFA al termine del match contro il Manchester City Rudi Garcia, tecnico del Lione, è intervenuto ai microfoni della UEFA al termine del match contro il Manchester City: «Ho detto ai miei ragazzi che il ruolo da subentrati è molto importante, lo abbiamo visto tutti nella sfida tra Atalanta e PSG. Si è visto anche nell’altra gara tra Atletico e Lipsia. Ora speriamo che una squadra francese possa vincere la Champions. E speriamo che quella squadra sia l’Olympique Lione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : Da Luis Enrique a Rudi Garcia, sembra quasi che la cosa migliore che potesse capitare agli ex allenatori della Roma fosse andare via da Roma - DiMarzio : Dal 14º posto in Ligue 1 alle semifinali di #UCL: Rudi Garcia e la rinascita del #Lione. - tancredipalmeri : No, il disastro del Manchester City non rivaluta nemmeno per un secondo il disastro della Juventus. Il Lione e Rud… - Domenico1966Asr : Non capisco chi offende quelli che si complimentano con #Garcia Si può rimanere legati affettivamente ad una person… - mauriziomeland2 : RT @AndreaInterNews: Rudi Garcia, dopo il passaggio del turno del suo Lione, pubblica un tweet nella cui foto appare solo la squadra, senza… -